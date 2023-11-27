Для Сахалина и Курил закупили 22 единицы дорожной техники в 2023 году

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Сразу 14 единиц спецтехники передали в конце ноября в Поронайск, Смирных, Углегорск, Томари, Ноглики, Оху, Южно-Курильск и Южно-Сахалинск. Ранее муниципалитеты Сахалинской области получили 3 автогрейдера. Еще 5 дорожных машин поступит в островной регион в начале декабря.
«От качества работы дорожных служб зависит положение дел практически во всех отраслях экономики и социальной сферы Сахалинской области. Без главных артерий, как справедливо называют дороги, развитие региона немыслимо. Наряду с совершенствованием транспортной инфраструктуры, строительством новых дорожных объектов и модернизацией действующих, необходимо повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства. В этом помогут новые современные машины», — подчеркнул зампред правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.
С начала 2023 года для нужд островного региона закупили 5 комбинированных дорожных машин, 3 автосамосвала, 9 автогрейдеров, 3 подметально-уборочные машины, 2 бортовых грузовых автомобиля, а также средства малой механизации. Техника оснащена пескоразбрасывающим и поливомоечным оборудованием, щетками для мойки барьерных ограждений и дорожного покрытия, снежными плужными и скоростными отвалами. Использовать спецмашины можно круглогодично.
«Обновление производственных мощностей происходит своевременно, совсем скоро техника отправится на службу в районы. Вся закупленная техника произведена в России. В августе и октябре уже передали по грейдеру в Южно-Курильск, Ноглики и Александровск-Сахалинский. Следующую партию из 5 дорожных машин ожидаем в начале декабря. От подготовки и оснащенности дорожных организаций зависит качественное обслуживание дорожной сети. За последние пять лет для государственных унитарных дорожных предприятий приобретено 140 единиц дорожной техники и механизмов», — рассказал руководитель «Сахалинавтодора» Вадим Думанский.
Подготовка дорожных организаций и управляющих компаний к зимнему сезону находится на личном контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Предприятия, обслуживающие дороги, уже подготовили машины к зиме, а также закупили запас противогололедных материалов.