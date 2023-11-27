Для Сахалина и Курил закупили 22 единицы дорожной техники в 2023 году

«Обновление производственных мощностей происходит своевременно, совсем скоро техника отправится на службу в районы. Вся закупленная техника произведена в России. В августе и октябре уже передали по грейдеру в Южно-Курильск, Ноглики и Александровск-Сахалинский. Следующую партию из 5 дорожных машин ожидаем в начале декабря. От подготовки и оснащенности дорожных организаций зависит качественное обслуживание дорожной сети. За последние пять лет для государственных унитарных дорожных предприятий приобретено 140 единиц дорожной техники и механизмов», — рассказал руководитель «Сахалинавтодора» Вадим Думанский.