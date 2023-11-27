Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин провёл встречу со студентами МИСИС

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Денис Сафин напомнил, что комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод с прошлого года входят в один холдинг. По его словам, после объединения существенно выросла производительность труда и другие важные показатели обоих предприятий, пишет 56orb.ru.
Также он рассказал, что в 2025 году будет запущено сразу несколько больших проектов. По прогнозам экспертов, в 2025 году комбинат будет выплавлять 2,5 млн тонн стали, сейчас — 1,5 млн тонн. В следующие 5 лет сумма инвестиций в производство составит порядка 150 млрд рублей. Будет создано более 2000 новых рабочих мест, заполнять которые в том числе предстоит студентам МИСИС.
Гендиректор УК «Уральская Сталь» акцентировал внимание на вкладе предприятия в повышение уровня жизни в Новотроицке (Оренбургская область). Так, в 2024 году в городе планируется сдать 25 готовых, напечатанных на строительном 3D-принтере домов для сотрудников компании. Помимо этого, он отметил высокий уровень автоматизации процессов производства и внедрение инновационных решений.
Наконец, он подчеркнул высокую значимость металлургии для отечественной экономики. Он пригласил студентов на производство, чтобы они могли своими глазами увидеть его изнутри.
Заканчивая встречу, Сафин сформулировал три важных правила успеха: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».