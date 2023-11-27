Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин провёл встречу со студентами МИСИС

Также он рассказал, что в 2025 году будет запущено сразу несколько больших проектов. По прогнозам экспертов, в 2025 году комбинат будет выплавлять 2,5 млн тонн стали, сейчас — 1,5 млн тонн. В следующие 5 лет сумма инвестиций в производство составит порядка 150 млрд рублей. Будет создано более 2000 новых рабочих мест, заполнять которые в том числе предстоит студентам МИСИС.