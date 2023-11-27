Контроль за сдачей ЕГЭ в Пермском крае стал одним из лучших в стране

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Пермский край занял четвертое место в России по качеству и объективности проведения ЕГЭ, а также других школьных оценочных процедур в 2023 году. По данным пресс-службы краевого правительства, оценка была получена на Всероссийской конференции, которую проводил Рособрнадзор. Специалисты при вынесении решения оценивали около ста показателей.
В краевом Минобре ообразоватмечают, что ЕГЭ в этом году сдавали около 10 тыс. школьников. Кроме того, по итогам государственной итоговой аттестации среди 11-классников более 3 тыс. школьников стали высокобалльниками. Это значит, что за работу им удалось набрать более 81 балла.
По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, важно, чтобы у детей были одинаковые возможности для учебы, фактор места жительства не должен играть никакой роли.
Для подготовки выпускников к экзаменам в Пермском крае реализуется проект «Открытый университет». Вдобавок, открываются новые центры дополнительного образования по нацпроекту «Образование».
Руководитель Рособрнадзора Анзора Музаев отметил, что каждый министр в регионах должен контролировать проведение новой кампании ЕГЭ. Нужно думать не только об объективности предстоящих экзаменов, но и об обеспечении комфортных условий для школьников, сдающих ЕГЭ.
На конференции был представлен проект расписания ЕГЭ на 2024 год, его планируется опубликовать в ближайшее время для общественного обсуждения. Досрочный период сдачи экзамена состоится с 22 марта по 22 апреля, основной период намечен на период с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.
Анзор Музаев попросил министров в регионах ориентироваться на расписание ЕГЭ при определении дат выпускных. Есть рекомендация проводить «Последний звонок» 24 или 25 мая, а школьные выпускные в июне — 28 и 29 числа.