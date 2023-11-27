Контроль за сдачей ЕГЭ в Пермском крае стал одним из лучших в стране

В краевом Минобре ообразоватмечают, что ЕГЭ в этом году сдавали около 10 тыс. школьников. Кроме того, по итогам государственной итоговой аттестации среди 11-классников более 3 тыс. школьников стали высокобалльниками. Это значит, что за работу им удалось набрать более 81 балла.