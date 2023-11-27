Минэкономразвития и КМСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Курируют эту стратегическую инициативу Минэкономразвития и Корпорация МСП. Последняя обеспечивает льготное кредитование. Среди предлагаемых КМСП инструментов льготные кредиты под 3% для инновационных и технологических компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу. Эти средства можно тратить на развитие бизнеса, уплату налогов, закупку сырья и не только, пишет rbc.ru.
Для получения подобной помощи предприниматели должны представлять одну из 16 внесённых в специальный перечень сфер. Среди них: разработка новых материалов, искусственный интеллект, коммуникационные технологии, биотехнологии, фармацевтика и прочее.
Также для поддержки субъект МСП должен получать более 100 млн рублей прибыли в год и показывать прирост не менее 12%.
Заявка на кредит подаётся через сайт МСП.РФ, после чего МСП Банк производит проверку. Решение принимает Корпорация МСП после того, как специалисты оценят, насколько заёмщик соответствует категории высокотехнологичных компаний.
По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, программа показала высокую востребованность. Также он отметил расширение географии. Если сначала 80% обращений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас в ней участвуют 34 региона.
Программа стартовала в апреле минувшего года, к июлю 2023 года уже более 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП приняли в ней участие. Общая сумма договоров приближается к 23 млрд рублей.
Благодаря смягчению условий, в том числе упрощению расчёта темпов роста выручки, расширяется количество участников программы.