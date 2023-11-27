Минэкономразвития и КМСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

Курируют эту стратегическую инициативу Минэкономразвития и Корпорация МСП. Последняя обеспечивает льготное кредитование. Среди предлагаемых КМСП инструментов льготные кредиты под 3% для инновационных и технологических компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу. Эти средства можно тратить на развитие бизнеса, уплату налогов, закупку сырья и не только, пишет rbc.ru.