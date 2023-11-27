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Published Сегодня, 16:45

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«Молот» побеждает «СКА-Нева» на домашнем льду

«Молот» побеждает «СКА-Нева» на домашнем льду

27 ноября 2023, 16:45
Фото: ХК Молот
Счёт матча 2:0.

ХК«Молот» реабилитировался после субботнего поражения от питерского «Динамо». В очередном матче домашней серии пермский клуб переигрывает питерскую же «СКА-Неву» 2:0.

Шайбы себе в актив записали Иван Ларичев и Константин Пархоменко.

На данный момент «Молот» третий в турнирной таблице, но после победы сровняется по очкам с идущим вторым «Рубином». Следующий домашний матч «Молот» играет уже в среду, встречая воскресенский «Химик».

#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл
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