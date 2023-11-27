«Молот» побеждает «СКА-Нева» на домашнем льду

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
ХК«Молот» реабилитировался после субботнего поражения от питерского «Динамо». В очередном матче домашней серии пермский клуб переигрывает питерскую же «СКА-Неву» 2:0.
Шайбы себе в актив записали Иван Ларичев и Константин Пархоменко.
На данный момент «Молот» третий в турнирной таблице, но после победы сровняется по очкам с идущим вторым «Рубином». Следующий домашний матч «Молот» играет уже в среду, встречая воскресенский «Химик».