Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края

Ранее мошенники использовали имена главы Перми Эдуарда Соснина, министра ЖКХ и и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой, а также главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Подобная схема мошенничества распространена не только в Прикамье, но и в других регионах РФ.