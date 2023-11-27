Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Мошенники вновь используют имена и фотографии известных пермяков для схем обмана. На этот раз сообщения в мессенджере Telegram начали приходить от имени спикера ЗС Пермского края Валерия Сухих.
По данным Telegram-канала краевого ЗС, аккаунт не принадлежит спикеру. Вместе с этим приложен скрин сообщения. Пермяков призывают игнорировать подобные сообщения и блокировать отправителя.
Ранее мошенники использовали имена главы Перми Эдуарда Соснина, министра ЖКХ и и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой, а также главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Подобная схема мошенничества распространена не только в Прикамье, но и в других регионах РФ.