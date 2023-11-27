properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края Сухих

Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края

27 ноября 2023, 08:54
Фото: vk.com/zspermkrai

Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края Сухих

О пострадавших от действий злоумышленников не сообщают.

Мошенники вновь используют имена и фотографии известных пермяков для схем обмана. На этот раз сообщения в мессенджере Telegram начали приходить от имени спикера ЗС Пермского края Валерия Сухих.

По данным Telegram-канала краевого ЗС, аккаунт не принадлежит спикеру. Вместе с этим приложен скрин сообщения. Пермяков призывают игнорировать подобные сообщения и блокировать отправителя.

Фото: t.me/zspermkrai

Ранее мошенники использовали имена главы Перми Эдуарда Соснина, министра ЖКХ и и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой, а также главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Подобная схема мошенничества распространена не только в Прикамье, но и в других регионах РФ.

Читайте также:
Пермяк представился проституткой, чтобы помочь жене и ребенку Мошенники общаются с пермяками от имени министра ЖКХ Прикамья«Как ваши дела?» Пермякам начали приходить сообщения от важного чиновника
#Пермь#Мошенники#Телефонные мошенники
Подпишитесь
Старший вице-президент Сбербанка скончался от сердечного приступа в 42 года
Сегодня, 11:53
Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
Сегодня, 12:23
«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму
Сегодня, 10:43
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
Сегодня, 13:08
Тысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделе
Сегодня, 07:31