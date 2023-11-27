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В Пермском крае откроется первая в России смотровая башня Gu Sky Tower

На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня

27 ноября 2023, 05:06
Фото: vk.com/gubahasport

В Пермском крае откроется первая в России смотровая башня Gu Sky Tower

Посмотреть на леса и горы с высоты 40 метров можно будет уже через месяц.

На всесезонном курорте «Губаха» откроется единственная в России смотровая башня на вершине горы Крестовая. Высота шпиля башни GU SKY TOWER составит 49 м, а смотровая площадка будет находиться на 40-метровой высоте, сообщает администрация «Губахи» на сайте курорта.

Фото: go-gu.ru

Посетители башни смогут увидеть долину реки Косьва, три вершины заповедника Басеги, а также самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку, декорации к фильму «Сердце Пармы» и тайгу. Аттракцион декорирован в стилистике легенд и мифов Пармы: на входе установят величественных идолов.

Подъем наверх займет одну минуту. Он будет проходить в застекленной гондоле с отоплением и зоной отдыха. Одновременно посетить башню смогут 30 человек. Предварительная дата открытия объекта — 27 декабря текущего года.

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#Общество#Пермь#Губаха#Сердце пармы#Горнолыжный комплекс#Башня
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