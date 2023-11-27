На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня

На всесезонном курорте «Губаха» откроется единственная в России смотровая башня на вершине горы Крестовая. Высота шпиля башни GU SKY TOWER составит 49 м, а смотровая площадка будет находиться на 40-метровой высоте, сообщает администрация «Губахи» на сайте курорта.