На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
На всесезонном курорте «Губаха» откроется единственная в России смотровая башня на вершине горы Крестовая. Высота шпиля башни GU SKY TOWER составит 49 м, а смотровая площадка будет находиться на 40-метровой высоте, сообщает администрация «Губахи» на сайте курорта.
Посетители башни смогут увидеть долину реки Косьва, три вершины заповедника Басеги, а также самую высокую гору Среднего Урала — Ослянку, декорации к фильму «Сердце Пармы» и тайгу. Аттракцион декорирован в стилистике легенд и мифов Пармы: на входе установят величественных идолов.
Подъем наверх займет одну минуту. Он будет проходить в застекленной гондоле с отоплением и зоной отдыха. Одновременно посетить башню смогут 30 человек. Предварительная дата открытия объекта — 27 декабря текущего года.