Назначен новый начальник угрозыска Пермского края

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об появилась на сайте ведомства.
Ранее Сергей Чирцов занимал в краевом главке должность заместителя начальника управления наркоконтроля. Нынешний полковник начал службу в качестве оперуполномоченного, в разное время возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.
Предыдущий начальник уголовного розыска Сергей Белкин уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, причиной стал конфликт с руководством.