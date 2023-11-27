properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Назначен новый начальник угрозыска Пермского края

Назначен новый начальник угрозыска Пермского края

27 ноября 2023, 14:53
Фото: 1MI
Ранее Сергей Чирцов работал в управлении наркоконтроля.

Начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об появилась на сайте ведомства.

Ранее Сергей Чирцов занимал в краевом главке должность заместителя начальника управления наркоконтроля. Нынешний полковник начал службу в качестве оперуполномоченного, в разное время возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Предыдущий начальник уголовного розыска Сергей Белкин уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, причиной стал конфликт с руководством.

Читайте также:
Полиция в Пермском крае осталась без начальника уголовного розыска из-за конфликта
#Общество#Полиция#Гу мвд#Пермская полиция
Подпишитесь
Старший вице-президент Сбербанка скончался от сердечного приступа в 42 года
Сегодня, 11:53
Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
Сегодня, 12:23
«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму
Сегодня, 10:43
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
Сегодня, 13:08
Тысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделе
Сегодня, 07:31
Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края
Сегодня, 08:54