Не хвастайтесь перед ними. Названы пять самых завистливых знаков зодиака

Стрельцы видят успехи других, завидуют и сами хотят достичь новых вершин. Зависть этого знака зодиака будет сложно заметить, такие люди не будут говорить вам гадости или попрекать в чем-то. Их цель — получить то же и даже больше, чем есть у вас.