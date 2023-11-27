«Не могу в это поверить». На СВО был убит 44-летний контрактник из Пермского края

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:56
На специальной военной операции России на Украине был убит 44-летний Ильнур Аптуков из села Брюзли. Администрация Бардымского округа уточняет, что военного не стало 19 ноября, у него остались две дочери.
Мужчина 1997 по 1999 годы служил в армии, был командиром отделения радиолокационных станций (комплексов) метрового диапазона. С августа 2023 года служил по контракту, был наводчиком стрелкового батальона. Дата прощания с мужчиной пока неизвестна.
«Не ожидала, что конец будет такой, я ждала тебя целым и невредимым, очень ждала. Надеялась на лучшее, плохие мысли из головы сразу выкидывала, я очень ждала и жду тебя. Но понимаю, что мы не встретимся, не могу в это поверить», — написала дочь участника СВО в соцсетях.