Остались жена и маленькая дочь. В Прикамье простятся с убитым на СВО рядовым

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Уроженец села Меча Кишертского района Юрий Подчуфаров был убит на СВО. Мужчина был рядовым и погиб 15 ноября текущего года. По информации пресс-службы администрации Кишертского муниципального округа, у Подчуфарова остались жена и четырехмесячная дочь. Власти обещают сообщить о времени и месте прощания дополнительно.
СВО длится с 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения неизвестны. Информация о количестве погибших российских военнослужащих содержится в тайне.