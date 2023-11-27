Остались жена и маленькая дочь. В Прикамье простятся с убитым на СВО рядовым

Уроженец села Меча Кишертского района Юрий Подчуфаров был убит на СВО. Мужчина был рядовым и погиб 15 ноября текущего года. По информации пресс-службы администрации Кишертского муниципального округа, у Подчуфарова остались жена и четырехмесячная дочь. Власти обещают сообщить о времени и месте прощания дополнительно.