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Рядовой из Кишертского округа Прикамья погиб на СВО 15 ноября

Остались жена и маленькая дочь. В Прикамье простятся с убитым на СВО рядовым

27 ноября 2023, 11:54
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Кишертского округа

Рядовой из Кишертского округа Прикамья погиб на СВО 15 ноября

Власти обещают сообщить о времени и месте прощания дополнительно

Уроженец села Меча Кишертского района Юрий Подчуфаров был убит на СВО. Мужчина был рядовым и погиб 15 ноября текущего года. По информации пресс-службы администрации Кишертского муниципального округа, у Подчуфарова остались жена и четырехмесячная дочь. Власти обещают сообщить о времени и месте прощания дополнительно.

СВО длится с 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения неизвестны. Информация о количестве погибших российских военнослужащих содержится в тайне.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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