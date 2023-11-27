Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
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Updated Сегодня, 12:31
Судья Пермского краевого суда Анна Суетина сегодня, 27 ноября, вынесла решение по апелляционной жалобе адвокатов замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева. Как передает журналист Properm.ru из зала суда, экс-чиновнику оставили в силе наказание нижестоящей инстанции. Таким образом, приговор вступил в силу и чиновник должен покинуть должность.
Во время заседания в прошлую пятницу, 24 ноября, защита чиновника в прениях отметила, что суд в первой инстанции вынес решение исключительно основываясь на показания свидетелей, представляющих интересы управляющей компании ГКТХ, в том числе ее директора Людмилы Осинцевой. Что по мнению защиты ошибочно, поскольку их слова прямо не указывают на то, что замглавы района Ракинцев превысил полномочия.
В прениях адвокат Дмитрий Волегов, со ссылкой на материалы, рассказал, как проводилось общее собрание жильцов по Подлесной, 17. Он отметил, что поскольку это бывшее общежитие, то многие из собственников здесь не проживают и сдают комнаты в аренду. Один из собственников помещений — Саркис Маркарян. Он владеет помещениями на первом этаже, сейчас там располагается магазин. Протоколом собрания он был предложен в качестве подрядчика для благоустройства придомовой территории. По словам адвоката, ремонтировать за счёт бюджета планировали парковку перед торговой точкой, проезд и тротуар рядом. В протоколе общего собрания указаны другие работы, а свидетели в суде и вовсе утверждали, что речь на собрании шла о детской площадке.
Кроме этого, адвокат Волегов напомнил, что в материалах дела есть указания на то, что протокол общего собрания был сфальсифицирован, а это имеет значение для исхода дела. Поскольку по закону для благоустройства придомовой территории необходимо провести реальное собрание собственников, а решение необходимо закрепить протоколом, а свидетели из числа жителей утверждали, что общего собрания не было.
В том числе, он упомянул показания Маркаряна, который заявил, что не участвовал в общем собрании собственников. Жители не предлагали ему заниматься благоустройством, такую просьбу высказала директор ГКТХ Осинцева. По имеющимся документам, якобы собрание проводилось 25 марта.
Волегов указал, что суд первой инстанции указал, что «вопреки доводам защиты Ракинцев незаконно отказал в субсидии не из-за недостоверных документов, а исходя из превышения полномочий и в нарушение порядка по замене территорий».
Сегодня, 27 ноября, в последнем слове Ракинцев, отметил в декабре его прошлого года его задержали по подозрению не только в превышении полномочий, но и во взятке. Затем проверялась его причастность к возможному нецелевому расходованию денег. В итоге окончательно обвинение было предъявлено обвинение только в превышении полномочий. «Выступая свидетелями по делу, жители дома говорили, что их интересовало благоустройство — детская площадка, выгребные участки для мусоропроводов. Парковка у магазина им была не нужна. …обвинение в мою сторону — ложное», — заявил он в свою защиту. Также он посетовал, что правоохранительные органы по непонятной ему причине не интересуют нарушения, допущенные в работе муниципальной управляющей компании. По совокупности обстоятельств защита просила отменить приговор Ракинцеву как необоснованный. Вину в содеянном он не признал.
Гособвинитель Анна Мальцева в прениях указала, что доводы защиты были рассмотрены в первой инстанции, и отвергнуты. Приговор, считает прокурор, вынесен обоснованно. По ее словам, председателем общественной комиссии являлся именно Ракинцев, который и повлиял на отказ в субсидии. По ее словам, фальсификация протокола ничем реально не подтверждается. Вопрос же соблюдения процедуры собрания собственников никак не опровергает преступления Ракинцева. В своей речи она напомнила о телефонных переговорах Ракинцева, которые также говорят о вине чиновника. Также она указала, что в деле есть данные, что как раз заседание общественной комиссии не проводилось, решение об отказе в субсидии чиновник принял единолично.
25 сентября Николай Ракинцев был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дзержинский районный суд приговорил его к запрету занимать руководящие должности на госслужбе сроком на четыре года.
По версии следствия, в период с 24 марта по 30 апреля 2022 года чиновник внес изменения в протоколы общественной комиссии, которая готовит предложения по программе «Формирование комфортной городской среды». В итоге вместо дома по ул. Подлесной, 17 в документах указали дом по ул. Куфонина, 14. Как заявлял в суде Ракинцев и его адвокаты, причиной отказа общежитию на Подлесной стало то, что управляющая компания ГКТХ завысила смету и подделала протоколы общего собрания. Представители УК заявляли, что документы, связанные с подготовкой заявки на участие в программе утрачены при переезде.