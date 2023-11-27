Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий

Сегодня, 27 ноября, в последнем слове Ракинцев, отметил в декабре его прошлого года его задержали по подозрению не только в превышении полномочий, но и во взятке. Затем проверялась его причастность к возможному нецелевому расходованию денег. В итоге окончательно обвинение было предъявлено обвинение только в превышении полномочий. «Выступая свидетелями по делу, жители дома говорили, что их интересовало благоустройство — детская площадка, выгребные участки для мусоропроводов. Парковка у магазина им была не нужна. …обвинение в мою сторону — ложное», — заявил он в свою защиту. Также он посетовал, что правоохранительные органы по непонятной ему причине не интересуют нарушения, допущенные в работе муниципальной управляющей компании. По совокупности обстоятельств защита просила отменить приговор Ракинцеву как необоснованный. Вину в содеянном он не признал.