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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:34

Пермячка отсудила у частной клиники компенсацию за смерть мужа

Пермячка отсудила у частной клиники компенсацию за смерть мужа

27 ноября 2023, 06:33
Фото: properm.ru
Размер компенсации превысил 400 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали компенсацию в пользу пермячки, потерявшей мужа из-за некачественной медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Пермячка уверена, что ее мужу не было оказано должное лечение: вместо помещения в кардиологический стационар, мужчина несколько дней провел в приемном изоляторе, где и скончался.

О трагическом событии женщине сообщили не сотрудники медицинского учреждения, а представитель похоронного агентства, который пришел к ней домой с предложением своих услуг. Потеря близкого человека, с которым она прожила более 44 лет, сказалась на здоровье пермячки. Женщина стала стремительно терять слух, из-за чего была вынуждена оформить инвалидность.

Суд признал, что врачебная помощь действительно была оказана с дефектами, лечение проводилось с отступлением от действующих медицинских протоколов, кроме того, сердечно-легочная реанимация также была осуществлена с нарушениями. Суд постановил взыскать в пользу вдовы более 400 тыс. рублей.

Однако выполнять решение суда руководство клиники не спешило. Тогда вмешались приставы, которые за неисполнение решения суда в установленный законом срок вынесли клинике исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. В дополнение к денежному взысканию судебным приставом был наложен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами организации и арестованы ее банковские активы.

После применения ограничительных и штрафных санкций вся сумма задолженности, а также исполнительский сбор, были перечислены на депозитный счет подразделения ведомства.

#Общество#Суд#Медицина в Прикамье#Медицина
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