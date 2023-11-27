Пермячка отсудила у частной клиники компенсацию за смерть мужа

О трагическом событии женщине сообщили не сотрудники медицинского учреждения, а представитель похоронного агентства, который пришел к ней домой с предложением своих услуг. Потеря близкого человека, с которым она прожила более 44 лет, сказалась на здоровье пермячки. Женщина стала стремительно терять слух, из-за чего была вынуждена оформить инвалидность.