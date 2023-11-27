Пермячка отсудила у частной клиники компенсацию за смерть мужа

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:34
Судебные приставы взыскали компенсацию в пользу пермячки, потерявшей мужа из-за некачественной медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Пермячка уверена, что ее мужу не было оказано должное лечение: вместо помещения в кардиологический стационар, мужчина несколько дней провел в приемном изоляторе, где и скончался.
О трагическом событии женщине сообщили не сотрудники медицинского учреждения, а представитель похоронного агентства, который пришел к ней домой с предложением своих услуг. Потеря близкого человека, с которым она прожила более 44 лет, сказалась на здоровье пермячки. Женщина стала стремительно терять слух, из-за чего была вынуждена оформить инвалидность.
Суд признал, что врачебная помощь действительно была оказана с дефектами, лечение проводилось с отступлением от действующих медицинских протоколов, кроме того, сердечно-легочная реанимация также была осуществлена с нарушениями. Суд постановил взыскать в пользу вдовы более 400 тыс. рублей.
Однако выполнять решение суда руководство клиники не спешило. Тогда вмешались приставы, которые за неисполнение решения суда в установленный законом срок вынесли клинике исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. В дополнение к денежному взысканию судебным приставом был наложен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами организации и арестованы ее банковские активы.
После применения ограничительных и штрафных санкций вся сумма задолженности, а также исполнительский сбор, были перечислены на депозитный счет подразделения ведомства.