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Пермячка получила приговор за систематическое спаивание подростка

Пермячка получила приговор за систематическое спаивание подростка

27 ноября 2023, 04:06
Фото: fusionbrain.ai
Подсудимая признала вину.

В Добрянке осудили 27-летнюю девушку за систематическое спаивание подростка. По данным пресс-службы суда, с сентября 2022 года по январь 2023 года женщина спаивала знакомого, которому не было 18 лет.

Ей предъявили обвинение по ч.1 ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в преступлении.

В суде отметили, что девушка впервые привлекалась к уголовной ответственности. С учетом этого ее приговорили к 300 часам обязательных работ. При этом ей грозило реальной лишение свободы на срок до 4 лет. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир
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