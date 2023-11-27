Пермячка получила приговор за систематическое спаивание подростка

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В Добрянке осудили 27-летнюю девушку за систематическое спаивание подростка. По данным пресс-службы суда, с сентября 2022 года по январь 2023 года женщина спаивала знакомого, которому не было 18 лет.
Ей предъявили обвинение по ч.1 ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в преступлении.
В суде отметили, что девушка впервые привлекалась к уголовной ответственности. С учетом этого ее приговорили к 300 часам обязательных работ. При этом ей грозило реальной лишение свободы на срок до 4 лет. Приговор суда в законную силу пока не вступил.