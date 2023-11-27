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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Пермяки перевели за неделю мошенникам 11 миллионов рублей

Пермяки перевели за неделю мошенникам 11 миллионов рублей

27 ноября 2023, 16:04
Фото: 1MI
Жертвами схемы «резервный счёт» стали 16 жителей региона.

За прошедшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 16 жителей Прикамья различного возраста. В общей сложности они перечислили на «резервные счета» порядка 11 млн рублей, сообщают в ГУ МВД.

Так, 59-летний житель Чайковского лишился 1,4 млн. рублей, сняв их со своих счетов и переведя их на указанную мошенниками банковскую карту. Чтобы на ее имя не оформили кредит 37-летняя жительница Пермского городского округа, действуя по указанию «сотрудников службы безопасности банка и ФСБ», сама оформила кредит и полученные деньги вместе со своими сбережениями перечислила аферистам.

По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В полиции напоминают — понятия «резервный счет» или «безопасный счет» в сфере банковских услуг не существует, это предлог, который используют мошенники, чтобы обмануть.

#Общество#Криминал#Мошенники
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