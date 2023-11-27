Пермяки перевели за неделю мошенникам 11 миллионов рублей

Так, 59-летний житель Чайковского лишился 1,4 млн. рублей, сняв их со своих счетов и переведя их на указанную мошенниками банковскую карту. Чтобы на ее имя не оформили кредит 37-летняя жительница Пермского городского округа, действуя по указанию «сотрудников службы безопасности банка и ФСБ», сама оформила кредит и полученные деньги вместе со своими сбережениями перечислила аферистам.