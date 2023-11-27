Пермяки попрощались с киноцентром «Премьер». Последний день его работы по старому адресу прошел 26 ноября. Вечером в этот день местным жителям предложили привязать ленточку на заборе около киноцентра, вспомнив о приятных моментах, связанных с «Премьером».