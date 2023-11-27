Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Пермяки попрощались с киноцентром «Премьер». Последний день его работы по старому адресу прошел 26 ноября. Вечером в этот день местным жителям предложили привязать ленточку на заборе около киноцентра, вспомнив о приятных моментах, связанных с «Премьером».
«Обычно ленточки повязывают, загадывая желания. Мы же загадаем доброго пути Пермской синематеке», — отмечали в социальных сетях учреждения.
В здании «Кристалла» у «Премьера» будет четыре зала, однако со временем должен появиться пятый. Переезд необходим из-за аварийного состояния старого здания.
Техническое открытие «Кристалла», где раньше располагался кинотеатр сети «Синема Парк», намечено на 30 ноября, торжественное — на 2 декабря. Вместе с киноцентром «Премьер» в здании откроется и «Региональный молодежный центр».