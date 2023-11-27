properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В Перми состоялась акция прощания с кинотеатром «Премьер» перед закрытием

Пермяки попрощались с киноцентром «Премьер»

27 ноября 2023, 05:46
Фото: properm.ru

В Перми состоялась акция прощания с кинотеатром «Премьер» перед закрытием

По новому адресу учреждение должно начать работу в конце ноября.

Пермяки попрощались с киноцентром «Премьер». Последний день его работы по старому адресу прошел 26 ноября. Вечером в этот день местным жителям предложили привязать ленточку на заборе около киноцентра, вспомнив о приятных моментах, связанных с «Премьером».

«Обычно ленточки повязывают, загадывая желания. Мы же загадаем доброго пути Пермской синематеке», — отмечали в социальных сетях учреждения.

В здании «Кристалла» у «Премьера» будет четыре зала, однако со временем должен появиться пятый. Переезд необходим из-за аварийного состояния старого здания.

Техническое открытие «Кристалла», где раньше располагался кинотеатр сети «Синема Парк», намечено на 30 ноября, торжественное — на 2 декабря. Вместе с киноцентром «Премьер» в здании откроется и «Региональный молодежный центр».

Читайте также:
Кинотеатр «Кристалл» с киноцентром «Премьер» и молодежным центром откроется в ноябреПермская актриса сыграет роль в продолжении сериала «Счастливы вместе»Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru
#Пермь#Кристалл#Кино#Премьер#Пермская синематека
Подпишитесь
На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня
Сегодня, 05:06
В Сочи и Крым пришел «шторм века». Кадры буйства стихии
Сегодня, 02:48
Стало известно, сколько лет должен откладывать пермяк, чтобы накопить миллион рублей
Сегодня, 05:20
«Не могу в это поверить». На СВО был убит 44-летний контрактник из Пермского края
Сегодня, 03:50
Пермяков ждет очень теплая погода на неделе и ледяной дождь
Сегодня, 03:13
В Перми нейросеть начала оценивать состояние воздуха на оживлённых перекрёстках
Сегодня, 04:52