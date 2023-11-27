Пермяков ждет очень теплая погода на неделе и ледяной дождь

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Погода в Пермском крае ожидается очень теплой на неделе с 27 ноября. Отклонение температуры воздуха ожидается около +4°. Теплее всего будет в понедельник и во вторник, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
27 ноября днем потеплеет до -1…+4°, прогнозируется мокрый снег и дождь, местами гололед. Во вторник немного похолодает, ночью -7…-2°, днем -3…+2°, продолжится мокрый снег и дождь. Температура и дальше будет понижаться, но все равно останется намного выше климатической нормы:
В течение недели возможен замерзающий и ледяной дождь, что приведет к гололеду. Количество осадков ожидается в районе нормы.
В субботу погода кардинально не изменится: ночью -12…-7°, днем -5°. В воскресенье есть вероятной очередной оттепели, но прогнозы пока являются неопределенными.