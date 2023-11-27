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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В Пермском крае на неделе с 27 ноября потеплеет до +4 градусов

Пермяков ждет очень теплая погода на неделе и ледяной дождь

27 ноября 2023, 03:13
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 27 ноября потеплеет до +4 градусов

Самыми теплыми днями на неделе станут понедельник и вторник.

Погода в Пермском крае ожидается очень теплой на неделе с 27 ноября. Отклонение температуры воздуха ожидается около +4°. Теплее всего будет в понедельник и во вторник, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

27 ноября днем потеплеет до -1…+4°, прогнозируется мокрый снег и дождь, местами гололед. Во вторник немного похолодает, ночью -7…-2°, днем -3…+2°, продолжится мокрый снег и дождь. Температура и дальше будет понижаться, но все равно останется намного выше климатической нормы:

  • 29 ноября — снег, мокрый дождь, в течение суток -5…0°;
  • 30 ноября — снег и мокрый снег продолжатся, ночью -8…-3°, днем -5…0°;
  • 1 декабря — небольшой снег, местами снегопад, ночью похолодает до -10…-5°, днем -8…-3°.

В течение недели возможен замерзающий и ледяной дождь, что приведет к гололеду. Количество осадков ожидается в районе нормы.

В субботу погода кардинально не изменится: ночью -12…-7°, днем -5°. В воскресенье есть вероятной очередной оттепели, но прогнозы пока являются неопределенными.

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#Пермь#Погода#Синоптики
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