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Певец Shaman выступит в Перми в конце января 2024 года

Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже

27 ноября 2023, 07:01
Фото: скриншот из клипа певца

Певец Shaman выступит в Перми в конце января 2024 года

Программа концерта с прошлого раза не поменялась.

Российский певец под псевдонимом Shaman (Ярослав Дронов) вновь выступит с концертом в Перми. Выступления намечено на 31 января в ДК имени Солдатова. Программа носит название «Я РУССКИЙ. На бис». Стоимость билетов составляет от 2,5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.

Последний раз Shaman приезжал в Пермь в конце марта с той же программой. Тогда билеты стоили дешевле — от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Широкую популярность Ярослав Дронов обрел в 2022 году на фоне специальной военной операции, выпустив песни «Я русский» и «Встанем». Сначала частью его образа были дреды, но затем он их срезал в одном из клипов. Некоторые слушатели критиковали артиста за эту деталь образа, так как она является недостаточно «русской».

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#Пермь#Певец#Концерты#Выступления#Выступление
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