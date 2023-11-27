Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже

Широкую популярность Ярослав Дронов обрел в 2022 году на фоне специальной военной операции, выпустив песни «Я русский» и «Встанем». Сначала частью его образа были дреды, но затем он их срезал в одном из клипов. Некоторые слушатели критиковали артиста за эту деталь образа, так как она является недостаточно «русской».