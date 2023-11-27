Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Российский певец под псевдонимом Shaman (Ярослав Дронов) вновь выступит с концертом в Перми. Выступления намечено на 31 января в ДК имени Солдатова. Программа носит название «Я РУССКИЙ. На бис». Стоимость билетов составляет от 2,5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.
Последний раз Shaman приезжал в Пермь в конце марта с той же программой. Тогда билеты стоили дешевле — от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.
Широкую популярность Ярослав Дронов обрел в 2022 году на фоне специальной военной операции, выпустив песни «Я русский» и «Встанем». Сначала частью его образа были дреды, но затем он их срезал в одном из клипов. Некоторые слушатели критиковали артиста за эту деталь образа, так как она является недостаточно «русской».