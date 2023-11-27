Приведи в порядок свою планету. Как чусовские волонтеры преображают город

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На самом деле, люди любят порядок, стремятся к нему. Порядок и красота радуют человека, настраивают на творческий и созидательный лад. От чистоты вокруг зависит не только психологическое наше состояние, но и физическое. «Чистота — залог здоровья», — не нами сказано, но очень верно.
Группа ОМК — промышленная компания, в состав которой входит чусовской завод, инициирует системные социальные и благотворительные проекты, уделяет большое внимание вопросам экологии. С 2015 года компания проводит грантовый конкурс «ОМК Партнерство», который дает возможность воплощать в жизнь важные для региона проекты и решать острые общественные вопросы. В прошлом году ОМК запустила собственное экологическое волонтерское движение. Это еще один шаг для решения социальных и экологических вопросов в городах и поселках, где живут сотрудники и их семьи.
По словам Азата Имамова, управляющего директора чусовского завода ОМК, волонтеры экологического движения участвуют в благоустройстве территории города, убирают и перерабатывают мусор, заботятся о природе.
«Мы с радостью поддерживаем подобные проекты. Сделать Чусовой привлекательным и комфортным для местных жителей и гостей нашего города считаем очень важной задачей, спасибо всем коллегам, которые вносят вклад в это через свои инициативы», — рассказал Азат Изамов.
В 2023 году в Чусовом сотрудники завода провели 13 экологических акций, направленных на экопросвещение среди детей и взрослых, сортировку и утилизацию отходов, очистку и восстановление лесов и водоемов, сохранение биоразнообразия. Экологическое движение объединило более 250 волонтеров и жителей города.
На все проекты заводчане получили гранты от работодателя в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство». Вы только посмотрите, что им удалось сделать!
В этнографическом парке истории реки Чусовой эковолонтеры ОМК благоустроили экспозицию чусовского завода и облагородили ее территорию.
Сотрудница чусовского завода ОМК Светлана Колегова с проектом «Эко и металл» выиграла грант и организовала масштабный субботник на территории сквера. К экологической акции присоединились более 40 волонтеров из числа сотрудников чусовского завода.
На выделенные средства заводчанка приобрела краску, необходимые инструменты и материалы для работы, цветущие многолетние растения. За несколько часов эковолонтеры очистили территорию от поросли, собрали бытовой мусор, разбили клумбы со спиреей и барбарисом. Вместо привычного газона высадили более устойчивый к вытаптыванию ирландский мох. Кроме того, выкрасили литейный ковш, воздушный прибор с доменной печи, коксовый электровоз, заслонку мартеновской печи, демидовские рельсы и другие металлургические агрегаты из исторических цехов завода.
Вскоре пластиковые информационные таблички с названиями агрегатов заменят на металлические, обновят информационный стенд на входной группе. Кованные изделия для экспозиции изготовит мастер народных промыслов Парка истории реки Чусовой, член Всероссийской гильдии кузнецов Юрий Иванов.
Также волонтеры организовали для туристов фотозону у памятника Ленину, выложив вокруг чугунные плиты. Этот монумент до 90-х годов прошлого века стоял у доменного цеха чусовского завода, а сегодня является центром исторической экспозиции.
Экспозицию чусовского завода в этнографическом парке истории реки Чусовой открыли в 2015 году при поддержке ОМК. На площадке размещены агрегаты из исторических цехов: доменного, литейного и мартеновского, установили ограждение и освещение. Совет молодых металлургов чусовского завода ОМК регулярно выезжает на этот объект, а также помогает в уборке территории парка.
Волонтеры экологического движения ОМК привели в порядок одно из популярных мест отдыха горожан — очистили от бытового и технического мусора русло и берег реки Чусовой. За несколько часов волонтеры собрали более двух тонн мусора, который частично передали на переработку.
Инициатор акции «Чистая река» — сотрудник чусовского завода ОМК Алексей Филимонов. Он профессиональный дайвер, и для своей экологической акции собрал команду единомышленников из числа волонтеров и местных жителей.
На средства гранта Алексей Филимонов приобрел специализированное оборудования для исследования дна рек и снаряжение для безопасного погружения. С его помощью волонтеры достали с речного дна две тонны мусора: автомобильных покрышек, металла, затопленных бревен, а также очистили прибрежную зону. Собранный бытовой мусор рассортировали, пластик и металл передали на переработку, неперерабатываемые отходы вывезли на полигон ТБО.
В планах у Алексея Филимонова и его команды — продолжить очистку реки Чусовой, чтобы жители могли безопасно купаться и ловить рыбу.
В чусовском детском саду «Калейдоскоп» заводчане создали развивающую экологическую зону, чтобы дети смогли наблюдать за погодой и научились выращивать растения, приучались внимательно и бережно относиться к природе.
С инициативой установить метеостанцию и разбить мини-огород в городском детском саду вышла заводчанка Елена Поносова.
На средства гранта Елена вместе с коллегами закупили и установили измеритель высоты снежного покрова, осадкомер, календарь погоды, ловец облаков и метеобудку, где располагаются термометр, барометр, гигрометр, компас и ветровой рукав. В мини-огороде установили теплицу, ограждение для грядок, закупили садовые инструменты, привезли землю и отсыпали дорожки щебнем.
Еще один проект волонтеры экологического движения ОМК посвятили чистоте водных ресурсов. Заводчане высадили в три водоема, находящиеся в окрестностях Чусового, 80 зимостойких саженцев кувшинок, которые очищают воду и насыщают ее кислородом.
На существующие проблемы с загрязнением и заиливанием водоемов обратила внимание сотрудница чусовского завода ОМК Ксения Безгодова. Ее проект называется лирично, как и цветок — «Нимфея».
На средства гранта Ксения приобрела зимостойкие саженцы нимфеи, которые покрывают своими листьями поверхность воды до двух метров и цветут с начала июня до конца октября, специальные контейнеры из экопластмассы для высадки растений, которая полностью растворяется без вреда для природы. Эковолонтеры чусовского завода ОМК высадили растения в нескольких городских водоемах, главным из которых стал пруд в этнографическом парке истории реки Чусовой, где ежегодно бывают тысячи туристов.
Ирина Карташова, начальник отдела по экологической безопасности чусовского завода ОМК, подчеркнула, что предприятие стремится сохранять водные ресурсы, животных и растения.
«Спасибо нашим сотрудникам-волонтерам, которые разделяют наши ценности и помогают решать эти важные экологические задачи, помогают озеленять город, восстанавливать лесные насаждения, очищать водоемы. Радует, что к инициативам заводчан присоединяются и местные жители, которые вносят свой вклад в улучшение экологии родного региона», — поделилась своими впечатлениями от проектов Ирина Карташова.
Заводские волонтеры решили проблему жителей одного из микрорайонов Чусового — очистили от мусора территорию вдоль самой длинной пешеходной лестницы и восстановили ее конструкцию.
Инициатор акции «Лестница здоровья» — сотрудник чусовского завода ОМК Дмитрий Колегов. Заводчанин собрал команду единомышленников из числа волонтеров и жителей города, закупил необходимые инструменты и материалы для работы.
Как признался Дмитрий, он не ожидал, что его инициативу поддержат более 60 человек. Волонтеры восстановили конструкцию 100-метровой лестницы: электрогазосварщик чусовского завода Виктор Шибанов сварил железные элементы, укрепив перила, а его коллеги заменили деформированные деревянные ступени и покрасили перила. Кроме того, экодесант за несколько часов собрал тонну бытового мусора — пластика, стекла, полиэтилена, скосили траву. Все отходы вывезли на полигон ТБО.
Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК, рассказала, что ОМК не только инвестирует в «зеленые» технологии, природоохранную деятельность предприятий, но и поддерживает проекты своих сотрудников, которые направлены на улучшение экологической ситуации, экопросвещение местных жителей.
«Инициативы заводчан помогают воспитывать новое поколение людей с высоким уровнем экологической ответственности, которые будут рационально использовать природные ресурсы, правильно утилизировать вредные отходы и заботиться об окружающей среде», — подчеркнула Ольга Миронова.