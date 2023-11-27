Приведи в порядок свою планету. Как чусовские волонтеры преображают город

Группа ОМК — промышленная компания, в состав которой входит чусовской завод, инициирует системные социальные и благотворительные проекты, уделяет большое внимание вопросам экологии. С 2015 года компания проводит грантовый конкурс «ОМК Партнерство», который дает возможность воплощать в жизнь важные для региона проекты и решать острые общественные вопросы. В прошлом году ОМК запустила собственное экологическое волонтерское движение. Это еще один шаг для решения социальных и экологических вопросов в городах и поселках, где живут сотрудники и их семьи.