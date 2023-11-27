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Updated Сегодня, 12:35

В Прикамье простятся с 41-летним погибшим на СВО добровольцем

С погибшим на СВО добровольцем простятся в Кудымкарском округе

27 ноября 2023, 12:33
Фото: Midjourney; пресс-служба администрации Кудымкарского округа

В Прикамье простятся с 41-летним погибшим на СВО добровольцем

Мужчина был убит 18 ноября.

Завтра, 28 ноября, в 12:00, в селе Кува Кудымкарского муниципального округа состоится прощание с 41-летним погибшим на СВО Романом Осокиным. Церемония пройдет в Кувинском сельском доме культуры (ул. Вологдина, 1).

Роман Осокин родился в селе Кува 10 августа 1982 года. Известно, что он ушел добровольцем на СВО в прошлом году. Как сообщает пресс-служба администрации Кудымкарского округа в социальной сети «ВКонтакте», мужчина погиб 18 ноября текущего года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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