С погибшим на СВО добровольцем простятся в Кудымкарском округе

Роман Осокин родился в селе Кува 10 августа 1982 года. Известно, что он ушел добровольцем на СВО в прошлом году. Как сообщает пресс-служба администрации Кудымкарского округа в социальной сети «ВКонтакте», мужчина погиб 18 ноября текущего года.