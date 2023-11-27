«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму

Экстренные службы пытаются справиться с последствиями непогоды в Крыму и Сочи. Синоптики называют это погодное явление «штормом века». По данным Минэнерго РФ, около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за ухудшения погоды на юге страны.