«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Экстренные службы пытаются справиться с последствиями непогоды в Крыму и Сочи. Синоптики называют это погодное явление «штормом века». По данным Минэнерго РФ, около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за ухудшения погоды на юге страны.
При этом есть погибшие и пострадавшие:
В Гидрометцентре РФ назвали шторм, обрушившийся на Крым, самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Непогода парализовала и железнодорожное сообщение, в Краснодарском крае шторм повалил деревья на пути, задерживаются десяткой поездов.