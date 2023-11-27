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«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму

«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму

27 ноября 2023, 10:43
Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Сильный ветер оставил без электричества почти 2 млн человек.

Экстренные службы пытаются справиться с последствиями непогоды в Крыму и Сочи. Синоптики называют это погодное явление «штормом века». По данным Минэнерго РФ, около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за ухудшения погоды на юге страны.

При этом есть погибшие и пострадавшие:

  • советник главы Крыма Олег Крючков заявил об одном погибшем, который вышел посмотреть на волны. По данным МЧС, без вести пропали четыре человека;
  • губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о трех пострадавших — их госпитализировали.
  • в Сочи погиб один человек.

В Гидрометцентре РФ назвали шторм, обрушившийся на Крым, самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Непогода парализовала и железнодорожное сообщение, в Краснодарском крае шторм повалил деревья на пути, задерживаются десяткой поездов.

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#Видео#Общество#Погода#Крым#Сочи#Севастополь
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