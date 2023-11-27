Тысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделе

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:55
Пермяков снова ждут отключения водоснабжения на этой неделе. В ООО «Новогор-Прикамье» предупреждают о планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работах на сетях.
В среду, 29 ноября, с 10:00 до 17:30, без водоснабжения останутся дома по улицам:
В этот же день, но уже на сутки — до 10:00 30 ноября — воды не будет на ул. Кронштадтская, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53.
В субботу, 2 декабря, с 9:00 до 19:00, с неудобствами столкнутся пермяки в ряде домов:
В тот же день, на сутки, с 10:00 до 10:00 3 декабря, без водоснабжения останутся дома по улицам:
Если на водопроводе или канализации возникла аварийная ситуация, то обращения по ней нужно направить в диспетчерскую службу «Новогора» на e-mail: [email protected].