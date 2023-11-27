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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:55

В Перми десятки домов останутся без холодной воды на текущей неделе

Тысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделе

27 ноября 2023, 07:31
Фото: fusionbrain.ai

В Перми десятки домов останутся без холодной воды на текущей неделе

Пострадает часть домов в Дзержинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах.

Пермяков снова ждут отключения водоснабжения на этой неделе. В ООО «Новогор-Прикамье» предупреждают о планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работах на сетях.

В среду, 29 ноября, с 10:00 до 17:30, без водоснабжения останутся дома по улицам:

  • Грузинская, 9, 9а, 11, 13;
  • Кронштадтская, 35;
  • Плеханова, 51в.

В этот же день, но уже на сутки — до 10:00 30 ноября — воды не будет на ул. Кронштадтская, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53.

В субботу, 2 декабря, с 9:00 до 19:00, с неудобствами столкнутся пермяки в ряде домов:

  • ул. Графтио, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
  • ул. Карбышева, 14, 16;
  • ул. Лобвинская, 3, 4, 5, 6;
  • ул. Репина, 11.

В тот же день, на сутки, с 10:00 до 10:00 3 декабря, без водоснабжения останутся дома по улицам:

  • Борчанинова, 62, 71а, 77, 85;
  • Глеба Успенского, 17;
  • Елькина, 3, 3а, 4;
  • Камчатовская, 5, 18, 20, 20а, 26;
  • шоссе Космонавтов, 10, 10а, 12, 13б, 13а, 14, 16, 17, 18, 19г, 19а, 1а, 1б, 25;
  • Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 15, 15а, 18;
  • Куйбышева, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 54а/1;
  • Механошина, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 15, 17, 17/1, 27, 29, 31;
  • Парижской Коммуны, 47а, 49, 49а;
  • Пушкина, 104/1а;
  • Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 68/1;
  • Эпроновская, 4а, 6, 13.

Если на водопроводе или канализации возникла аварийная ситуация, то обращения по ней нужно направить в диспетчерскую службу «Новогора» на e-mail: [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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