Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих рассказал о повестке предстоящего заседания

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Updated Сегодня, 11:56
В четверг, 30 ноября, пройдет заседание Законодательного Собрания Пермского края, на котором депутаты рассмотрят проект краевого бюджета во втором, окончательном, чтении. Это главный законопроект, принимаемый в завершении года. Спикер регионального парламента Валерий Сухих в своем блоге рассказал и о других важных решениях.
Проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–26 годов подготовлен ко второму чтению. Профильная рабочая группа рассмотрела более 50 поправок. После доработки были предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд регионального правительства. Его объем составил 1,8 млрд рублей. Кроме того, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию Березников и Соликамска дополнительно планируется направить 435 млн рублей.
Скорректирован и размер средств на дотации муниципалитетам. Ряд территорий приняли решение заменить её дополнительными отчислениями по налогу на доходы физлиц. В этом году число таких муниципалитетов увеличилось до девяти. Муниципалитеты успешно наращивают доходы за счет налоговых поступлений.
Также на 92 млн рублей увеличены расходы на выплату ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка. Доработка проекта закона усилила социальную составляющую бюджета Прикамья. Средствами обеспечены все социальные обязательства региона, запланирована индексация льгот, стипендий, соцвыплат. Предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами президента РФ. Региону удалось заложить средства на развитие. После учета поправок на 2024 год объем доходов составил 203 млрд рублей, а объем расходов — 226 млрд рублей.
Вносятся поправки в региональный закон о мерах поддержки детей-сирот в части реализации дополнительных гарантий на имущество и жилое помещение. Дети-сироты по достижении 23 лет смогут получить жилищный сертификат, который можно будет использовать на покупку благоустроенного жилого помещения или на погашение ипотечного кредита. Дети-сироты, участвовавшие в СВО, в приоритетном порядке могут получать жилищные сертификаты и обеспечиваться жильем. За четыре года действия программы такие сертификаты получило около 880 человек.
С 2024 года правила получения сертификатов на покупку жилья для детей-сирот будут едиными на территории всей России. Стоимость сертификата в Прикамье предварительно составит 3 млн рублей, а жилье можно будет приобрести в любом регионе страны.
На заседании депутаты рассмотрят предложения губернатора о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности.
Решением краевого парламента будут утверждены лауреаты в сфере культуры и искусства, а также науки. Ежегодно к награде представляются прикамцы, которые внесли значимый вклад в развитие своей отрасли.
В ходе традиционного «Правительственного часа» с докладом о реализации программы газификации в разрезе муниципальных образований выступит региональный министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин, также о деятельности Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю расскажет ее управляющий Юлия Зобина.