Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих рассказал о повестке предстоящего заседания

Вносятся поправки в региональный закон о мерах поддержки детей-сирот в части реализации дополнительных гарантий на имущество и жилое помещение. Дети-сироты по достижении 23 лет смогут получить жилищный сертификат, который можно будет использовать на покупку благоустроенного жилого помещения или на погашение ипотечного кредита. Дети-сироты, участвовавшие в СВО, в приоритетном порядке могут получать жилищные сертификаты и обеспечиваться жильем. За четыре года действия программы такие сертификаты получило около 880 человек.