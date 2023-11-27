Стало известно, сколько лет должен откладывать пермяк, чтобы накопить миллион рублей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:26
В Пермском крае для того, чтобы накопить миллион рублей, работник должен откладывать 11 лет. По этому показателю Прикамье находится на 32 месте в России, свидетельствует исследование РИА Новости.
При этом 12,2% работающих пермяков не смогут и за 15 лет скопить миллион.
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что он откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.
Жители Чукотки (5,3 года), Ямало-Ненецкого автономного округа (5,9) и Магаданской области (6,1) быстрее других могут накопить миллион рублей, откладывая десятую часть медианной зарплаты.
Дольше всех копить миллион рублей придется жителям Ингушетии (15,5), Чечни (15,1) и Карачаево-Черкесии (14,6), при этом каждый десятый работник в России не сможет накопить миллион даже за 15 лет работы.