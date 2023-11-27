Старший вице-президент Сбербанка скончался от сердечного приступа в 42 года

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев скоропостижно ушел из жизни. Мужчине было всего 42 года, обратил внимание «КоммерсантЪ». Как сообщает пресс-служба кредитной организации, по предварительному заключению врачей смерть наступила от сердечного приступа. Известно, что мужчина родился, вырос и учился в Перми.
Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет. Под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, а также был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». Как руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную. Руководство банка и коллеги отзываются о покойном, как о добром, веселом и отзывчивом человеке, а также увлеченном профессионале своего дела.