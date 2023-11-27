Старший вице-президент Сбербанка скончался от сердечного приступа в 42 года

Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет. Под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, а также был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». Как руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную. Руководство банка и коллеги отзываются о покойном, как о добром, веселом и отзывчивом человеке, а также увлеченном профессионале своего дела.