properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Старший вице-президент Сбербанка умер в возрасте 42 лет

Старший вице-президент Сбербанка скончался от сердечного приступа в 42 года

27 ноября 2023, 11:53
Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»; 1Mi

Старший вице-президент Сбербанка умер в возрасте 42 лет

Николай Васев родился и учился в Перми.

Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев скоропостижно ушел из жизни. Мужчине было всего 42 года, обратил внимание «КоммерсантЪ». Как сообщает пресс-служба кредитной организации, по предварительному заключению врачей смерть наступила от сердечного приступа. Известно, что мужчина родился, вырос и учился в Перми.

Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет. Под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, а также был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». Как руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную. Руководство банка и коллеги отзываются о покойном, как о добром, веселом и отзывчивом человеке, а также увлеченном профессионале своего дела.

#Общество#Пермь#Сбербанк
Подпишитесь
Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
Сегодня, 12:23
«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму
Сегодня, 10:43
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
Сегодня, 13:08
Тысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделе
Сегодня, 07:31
Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края
Сегодня, 08:54