В Каме у Ильинского пропали рыбаки. Обнаружена полынья — возможное место утопления

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
У острова Туринец на Камском водохранилище, в районе села Слудка Ильинского округа, в выходные пропали рыбаки. О пропаже и поисках сообщают в Пермской краевой службе спасения.
В выходные был проведён выезд поисково-спасательной группы в составе шести спасателей и двух единиц техники по сообщению о происшествии в с. Слудка, для надводного поиска рыбаков, пропавших в районе о. Туринец.
Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья, предположительно место утопления. При подъеме вещей тел не обнаружено, зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска.