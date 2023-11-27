properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В Каме у Ильинского пропали рыбаки. Обнаружена полынья — возможное место утопления

В Каме у Ильинского пропали рыбаки. Обнаружена полынья — возможное место утопления

27 ноября 2023, 05:54
Фото: properm.ru
Найдены только личные вещи пропавших.

У острова Туринец на Камском водохранилище, в районе села Слудка Ильинского округа, в выходные пропали рыбаки. О пропаже и поисках сообщают в Пермской краевой службе спасения.

В выходные был проведён выезд поисково-спасательной группы в составе шести спасателей и двух единиц техники по сообщению о происшествии в с. Слудка, для надводного поиска рыбаков, пропавших в районе о. Туринец.

Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья, предположительно место утопления. При подъеме вещей тел не обнаружено, зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска.

Читайте также:
Этой осенью в Прикамье уже провалились под лёд и погибли четыре человека
#Происшествия#Кама#Спасатели#Утонул рыбак
Подпишитесь
На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня
Сегодня, 05:06
В Сочи и Крым пришел «шторм века». Кадры буйства стихии
Сегодня, 02:48
Стало известно, сколько лет должен откладывать пермяк, чтобы накопить миллион рублей
Сегодня, 05:20
«Не могу в это поверить». На СВО был убит 44-летний контрактник из Пермского края
Сегодня, 03:50
Пермяков ждет очень теплая погода на неделе и ледяной дождь
Сегодня, 03:13
В Перми нейросеть начала оценивать состояние воздуха на оживлённых перекрёстках
Сегодня, 04:52