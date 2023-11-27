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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:50

В Перми начнет работать новая версия мобильного приложения для оплаты проезда

В Перми начнет работать новая версия мобильного приложения для оплаты проезда

27 ноября 2023, 07:08
Фото: properm.ru
Можно будет оплачивать проезд без валидатора и без QR-кода.

С 1 декабря в Перми заработает новая версия мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте. Для удобства пассажиров с её помощью можно будет оплачивать проезд без валидатора и без QR-кода, сообщает «Вести Пермь» со ссылкой на начальника дептранса администрации Перми Анатолия Путина.

«Вы зашли, сели на место, достали телефон и оплатили поездку», — так пояснил чиновник формат работы приложения.

Ранее сообщалось, что в Перми в автобусах маршрута №50 проводится испытание системы учета количества пассажиров. Система, разработанная пермской IT-компанией, указывает в режиме реального времени количество безбилетных пассажиров в салоне автобуса, рассказал в ходе прямой линии глава Перми Эдуард Соснин.

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Новая разработка связывает датчики при входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе, а также водителю и контролёрам.

#Пермская езда#Транспорт#Оплата проезда
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