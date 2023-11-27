В Перми начнет работать новая версия мобильного приложения для оплаты проезда

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
С 1 декабря в Перми заработает новая версия мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте. Для удобства пассажиров с её помощью можно будет оплачивать проезд без валидатора и без QR-кода, сообщает «Вести Пермь» со ссылкой на начальника дептранса администрации Перми Анатолия Путина.
«Вы зашли, сели на место, достали телефон и оплатили поездку», — так пояснил чиновник формат работы приложения.
Ранее сообщалось, что в Перми в автобусах маршрута №50 проводится испытание системы учета количества пассажиров. Система, разработанная пермской IT-компанией, указывает в режиме реального времени количество безбилетных пассажиров в салоне автобуса, рассказал в ходе прямой линии глава Перми Эдуард Соснин.
Новая разработка связывает датчики при входе, валидаторы и выводит разницу на табло в автобусе, а также водителю и контролёрам.