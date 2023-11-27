В Перми начнет работать новая версия мобильного приложения для оплаты проезда

С 1 декабря в Перми заработает новая версия мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте. Для удобства пассажиров с её помощью можно будет оплачивать проезд без валидатора и без QR-кода, сообщает «Вести Пермь» со ссылкой на начальника дептранса администрации Перми Анатолия Путина.