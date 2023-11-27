В Перми нейросеть начала оценивать состояние воздуха на оживлённых перекрёстках

Между загрязнением окружающей среды и хроническими заболеваниями у жителей региона есть прямая связь, говорится в ежегодном докладе минприроды. Заболеваемость, ассоциированная с качеством атмосферного воздуха в Прикамье, по итогам 2022 года составила 274,87 случаев на 100 тыс. населения, в том числе детского населения — 545,06 на 100 тыс. населения.