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В Перми нейросеть начала оценивать состояние воздуха на оживлённых перекрёстках

В Перми нейросеть начала оценивать состояние воздуха на оживлённых перекрёстках

27 ноября 2023, 04:52
Фото: http://www.prirodaperm.ru
Задача мониторинга — оценка качества воздуха на магистралях города с помощью расчетных методов.

В Перми запустили систему интеллектуального мониторинга выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на городское управление по экологии и природопользованию.

Сейчас мониторинг работает в режиме реального времени на трех перекрестках: ул. Николая Островского — ул. Революции, ул. Попова — ул. Петропавловская и проспекта Парковый — ул. Зои Космодемьянской. Задача мониторинга — оценка качества воздуха на магистралях города с помощью расчетных методов.

Обследование транспортных потоков и их параметров проводится с применением нейросетевых алгоритмов. По данным об интенсивности дорожного трафика с камеры в режиме реального времени рассчитывается количество и концентрация выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Передача данных о расчетных концентрациях загрязняющих веществ осуществляется в тестовом режиме на сайте «Природа города Перми» в разделе «Экологический барометр».

Между загрязнением окружающей среды и хроническими заболеваниями у жителей региона есть прямая связь, говорится в ежегодном докладе минприроды. Заболеваемость, ассоциированная с качеством атмосферного воздуха в Прикамье, по итогам 2022 года составила 274,87 случаев на 100 тыс. населения, в том числе детского населения — 545,06 на 100 тыс. населения.

Как указывается в документе, к такому положению дел приводят как выбросы промышленных предприятий, так, в высокой степени — автомобильные выхлопы. Более всего страдают пермяки, особенно, живущие рядом со скоростными и загруженными транспортом автодорогами.

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#Пермь#Экология#Автомобили#Пермская экология
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