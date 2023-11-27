В Перми с 1 декабря перестанет ходить один из автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
С 1 декабря пройдут изменения в работе городских автобусных маршрутов №6, №15, №49 и №1т. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Перми.
На маршруте №6 «Микрорайон Железнодорожный — станция „Пермь-2“ в связи с высокой загрузкой будет добавлен один автобус. Отправления будут совершаться чаще, что позволит сделать поездки комфортнее.
Вырастет количество отправлений в пиковые часы и вечернее время на маршруте №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок».
Вводятся дополнительные автобусы на маршруте №49 «М/р Заозерье — станция Пермь-2». Также часть рейсов теперь будет совершаться от остановки «5-й микрорайон» до остановочного пункта «Улица Попова». Это позволит ускорить оборачиваемость автобусов по маршруту на наиболее востребованном участке.
В связи с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута №1т «Заозерье — Центральный рынок» его работа временно приостанавливается. Этот маршрут будет выставлен на торги повторно для определения нового перевозчика.