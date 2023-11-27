В Перми с 1 декабря перестанет ходить один из автобусных маршрутов

Вводятся дополнительные автобусы на маршруте №49 «М/р Заозерье — станция Пермь-2». Также часть рейсов теперь будет совершаться от остановки «5-й микрорайон» до остановочного пункта «Улица Попова». Это позволит ускорить оборачиваемость автобусов по маршруту на наиболее востребованном участке.