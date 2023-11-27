В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 18 тыс. 991 случай ОРВИ. Это на 900 или на 5% больше, чем неделей ранее, сообщает краевой Роспотребнадзор.
За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 тыс. 82 случая ОРВИ. Это на 3,7 тыс. или на 25,9% больше, чем неделей ранее. Таким образом темп распространения заболевния снизился более чем в 5 раз.
По данным лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа.