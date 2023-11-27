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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп

В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп

27 ноября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Но темпы распространения заболевания снижаются.

В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 18 тыс. 991 случай ОРВИ. Это на 900 или на 5% больше, чем неделей ранее, сообщает краевой Роспотребнадзор.

За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 тыс. 82 случая ОРВИ. Это на 3,7 тыс. или на 25,9% больше, чем неделей ранее. Таким образом темп распространения заболевния снизился более чем в 5 раз.

По данным лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа.

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#Здоровье#Грипп,орви,эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
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