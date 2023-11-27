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В Прикамье запускают «Ласточки» до горнолыжных курортов

В Прикамье запускают «Ласточки» до горнолыжных курортов

27 ноября 2023, 15:34
Фото: properm.ru
«Горнолыжные экспрессы» начнут курсировать со 2 декабря.

Со 2 декабря со станции Пермь II на горнолыжные курорты Пермского края начнут курсировать горнолыжные экспрессы — скоростные электропоезда «Ласточка». Об этом сообщают в АО «Пермская пригородная компания».

Поезда до Губахи со 2 по 9 декабря будут отправляться в 6:59, а прибывать на конечную станцию в 9:36. С 10 декабря ежедневное отправление будет перенесено на 7:04, а прибытие в Губаху — в 9:38. Стоимость поездки — 492 рублей, включая проезд на автобусе от станции до горнолыжного курорта.

Поездки до Чусового организованы по действующему расписанию. Стоимость билета — от 312 рублей без учёта стоимости заказного автобуса от станции. За заказной автобус до горнолыжного курорта нужно будет доплатить 75 рублей.

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