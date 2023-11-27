В Прикамье запускают «Ласточки» до горнолыжных курортов

Поезда до Губахи со 2 по 9 декабря будут отправляться в 6:59, а прибывать на конечную станцию в 9:36. С 10 декабря ежедневное отправление будет перенесено на 7:04, а прибытие в Губаху — в 9:38. Стоимость поездки — 492 рублей, включая проезд на автобусе от станции до горнолыжного курорта.