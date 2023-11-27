В Сочи и Крым пришел «шторм века». Кадры буйства стихии

На Россию обрушился сильный ветер. Метеорологи из Сочи уже называют его «штормом века». Прогнозируемая высота волн в Краснодарском крае и Крыму — 5-8 м. В Гидрометцентре России отметили, что сильный ветер прогнозируется во всех регионах Центрального федерального округа — 15-20 м/с, в Крыму — 35-40 м/с, в Ростовской области и Ставрополье — 24-28 м/с. В Пермском крае, Кировской области и Татарстане 27 ноября ожидается ледяной дождь, гололедица, мокрый снег.