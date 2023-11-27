В Сочи и Крым пришел «шторм века». Кадры буйства стихии

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На Россию обрушился сильный ветер. Метеорологи из Сочи уже называют его «штормом века». Прогнозируемая высота волн в Краснодарском крае и Крыму — 5-8 м. В Гидрометцентре России отметили, что сильный ветер прогнозируется во всех регионах Центрального федерального округа — 15-20 м/с, в Крыму — 35-40 м/с, в Ростовской области и Ставрополье — 24-28 м/с. В Пермском крае, Кировской области и Татарстане 27 ноября ожидается ледяной дождь, гололедица, мокрый снег.
В Крыму из-за непогоды без света остались почти 500 тыс. человек, рассказал советник главы республики Олег Крючков. В некоторых районах отключен не только свет, но и канализация, централизованное отопление. Понедельник объявлен в Крыму и Севастополе выходным днем.