Власти Александровского округа сообщили о гибели 53-летнего жителя на СВО

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Во время СВО погиб 53-летний житель Александровского муниципального округа. Александр Тузлаев был убит 17 ноября текущего года, информирует пресс-служба администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». О дате похорон чиновники обещают сообщить дополнительно.
СВО началась 24 февраля прошлого года. О погибших в ходе боевых действий, как правило, сообщают власти округов и районов, а также администрации учебных заведений, где ранее учились военнослужащие.