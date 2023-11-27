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Стало известно о гибели 53-летнего жителя Александровского муниципального округа

Власти Александровского округа сообщили о гибели 53-летнего жителя на СВО

27 ноября 2023, 09:39
Фото: 1Mi; vk.com/public183771914

Стало известно о гибели 53-летнего жителя Александровского муниципального округа

Чиновники объявят дату похорон позднее.

Во время СВО погиб 53-летний житель Александровского муниципального округа. Александр Тузлаев был убит 17 ноября текущего года, информирует пресс-служба администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». О дате похорон чиновники обещают сообщить дополнительно.

СВО началась 24 февраля прошлого года. О погибших в ходе боевых действий, как правило, сообщают власти округов и районов, а также администрации учебных заведений, где ранее учились военнослужащие.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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