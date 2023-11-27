Власти ищут компанию для разработки концепции самого большого стадиона в Перми

Начальная (максимальная) цена работ — 2,9 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Работы должны быть выполнены за 90 дней после подписания контракта. Вместимость составит от 15 до 18 тыс. зрителей, общая площадь объекта — 22 тыс. кв м.