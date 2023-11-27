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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

В Камской долине построят самый большой футбольной стадион в Перми

Власти ищут компанию для разработки концепции самого большого стадиона в Перми

27 ноября 2023, 07:34
Фото: fusionbrain.ai

В Камской долине построят самый большой футбольной стадион в Перми

Стоимость объекта не должна превысить 10 млрд рублей.

Краевые власти ищут компанию, которая разработает архитектурно-градостроительную концепцию для самого крупного футбольного стадиона в Перми, который должны построить в Камской долине.

Начальная (максимальная) цена работ — 2,9 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Работы должны быть выполнены за 90 дней после подписания контракта. Вместимость составит от 15 до 18 тыс. зрителей, общая площадь объекта — 22 тыс. кв м.

Помимо основного футбольного поля победитель аукциона должен предусмотреть размещение нескольких тренировочных полей, мини-стадиона с трибунами на 500 человек, крытый футбольный манеж с футбольным полем и трибунами на 500 человек, паркинг.

Оценочная инвестиционная стоимость объекта не должна превысить 10 млрд рублей.

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#Спорт#Никогданибудь#Пермь#Футбол#Стадион
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