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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Деньги помогут миллионам семей

Власти выделили почти 90 миллиардов рублей на единое пособие для семей с детьми

27 ноября 2023, 05:26
Фото: Midjourney
Деньги помогут миллионам семей
Размер единого пособия зависит от благосостояния семьи.

Правительство РФ выделило более 89,5 млрд рублей, которые пойдут на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В социальных сетях кабмина есть пояснение, что дополнительное финансирование выделяется из-за того, что стало больше получателей данной меры поддержки. Средства позволят обеспечить пособием около 10 млн детей. Деньги выделяются из резервного фонда.

Единое пособие было введено с 1 января 2023 года. Оно заменило несколько других ежемесячных пособий и может быть назначено с том случае, если доходы семьи не превышают размер прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц.

Вдобавок, есть имущественный ценз. Семья может владеть одним автомобилем или мотоциклом, но не более, семья может владеть квартирой любой площадью или несколькими площадью до 24 кв м. на каждого члена семьи. 

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