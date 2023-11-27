Власти выделили почти 90 миллиардов рублей на единое пособие для семей с детьми

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Правительство РФ выделило более 89,5 млрд рублей, которые пойдут на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В социальных сетях кабмина есть пояснение, что дополнительное финансирование выделяется из-за того, что стало больше получателей данной меры поддержки. Средства позволят обеспечить пособием около 10 млн детей. Деньги выделяются из резервного фонда.
Единое пособие было введено с 1 января 2023 года. Оно заменило несколько других ежемесячных пособий и может быть назначено с том случае, если доходы семьи не превышают размер прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц.
Вдобавок, есть имущественный ценз. Семья может владеть одним автомобилем или мотоциклом, но не более, семья может владеть квартирой любой площадью или несколькими площадью до 24 кв м. на каждого члена семьи.