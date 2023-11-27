Житель Юсьвы убил знакомую и увёз её тело на мотоблоке в лес

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Вынесен приговор ранее судимому 33-летнему жителю села Юсьва. Он признан виновным в убийстве, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
14 июня этого года виновный и его 35-летняя знакомая выпивали на окраине села. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта виновный ножом нанес множественные удары по различным частям тела потерпевшей, в результате чего она скончалась на месте. Скрывая следы совершенного преступления, виновный на мотоблоке перевез тело убитой и спрятал его в лесу. На следующий день тело женщины было найдено местными жителями.
Приговором суда, с учетом ранее назначенного наказания, виновному окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.