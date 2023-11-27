properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Житель Юсьвы убил знакомую и увёз её тело на мотоблоке в лес

Житель Юсьвы убил знакомую и увёз её тело на мотоблоке в лес

27 ноября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Сейчас судом мужчина признан виновным в убийстве

Вынесен приговор ранее судимому 33-летнему жителю села Юсьва. Он признан виновным в убийстве, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

14 июня этого года виновный и его 35-летняя знакомая выпивали на окраине села. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта виновный ножом нанес множественные удары по различным частям тела потерпевшей, в результате чего она скончалась на месте. Скрывая следы совершенного преступления, виновный на мотоблоке перевез тело убитой и спрятал его в лесу. На следующий день тело женщины было найдено местными жителями.

Приговором суда, с учетом ранее назначенного наказания, виновному окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

#Общество#Суд#Криминал#Убийство
Подпишитесь
Старший вице-президент Сбербанка скончался от сердечного приступа в 42 года
Сегодня, 11:53
Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
Сегодня, 12:23
«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму
Сегодня, 10:43
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
Сегодня, 13:08
Тысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделе
Сегодня, 07:31
Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края
Сегодня, 08:54