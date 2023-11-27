Житель Юсьвы убил знакомую и увёз её тело на мотоблоке в лес

14 июня этого года виновный и его 35-летняя знакомая выпивали на окраине села. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта виновный ножом нанес множественные удары по различным частям тела потерпевшей, в результате чего она скончалась на месте. Скрывая следы совершенного преступления, виновный на мотоблоке перевез тело убитой и спрятал его в лесу. На следующий день тело женщины было найдено местными жителями.