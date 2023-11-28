Дмитрий Махонин встретился в Москве со студентами из Пермского края

Подобные встречи с молодежью планируется проводить регулярно. Причем не только в Москве, но и в других городах, куда отправляются учиться молодые люди из Пермского края. Руководитель Агентства по делам молодежи Прикамья Юлия Баландина пояснила, что встречи нужны для того, чтобы пермяки не теряли связь с регионом. Важно, чтобы они участвовали в жизни края в плане рабочих проектов или в плане туризма.