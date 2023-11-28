Дмитрий Махонин встретился в Москве со студентами из Пермского края

Posted Вчера, 16:00
Published Вчера, 16:00
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Updated Сегодня, 04:44
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился со студентами из региона, которые проходят обучение в университетах Москвы. Встреча состоялась в рамках Дня Пермского края на выставке-форуме «Россия». Помимо губернатора со студентами побеседовали представители региональных предприятий, а также руководители сообществ работающей молодежи, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам главы региона, сейчас важно понять, что нужно сделать для того, чтобы регион оставался привлекательным для молодого поколения, чтобы у начинающих специалистов были все условия для построения карьеры.
Сейчас Пермский край уже обладает большим промышленным и инновационным потенциалом. Кроме того, компании уделяют внимание социальной и молодежной политике для привлечения молодых специалистов.
Подобные встречи с молодежью планируется проводить регулярно. Причем не только в Москве, но и в других городах, куда отправляются учиться молодые люди из Пермского края. Руководитель Агентства по делам молодежи Прикамья Юлия Баландина пояснила, что встречи нужны для того, чтобы пермяки не теряли связь с регионом. Важно, чтобы они участвовали в жизни края в плане рабочих проектов или в плане туризма.
Краевые власти также проводят работу для увеличения контрольных цифр приема и бюджетных мест на специальности, которые наиболее интересны как студентам, так и экономике региона.
Сейчас улучшается и общий показатель комфорта жизни в регионе. В рамках 300-летия в краевой столице проведено благоустройство центральных улиц и общественных пространств.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве — там представлены все субъекты РФ, а также крупные предприятия, федеральные структуры, общественные организации.