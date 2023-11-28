properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 16:00

Published Вчера, 16:00

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Дмитрий Махонин встретился в Москве со студентами из Пермского края

Дмитрий Махонин встретился в Москве со студентами из Пермского края

28 ноября 2023, 16:00
Фото: пресс-служба краевого правительства
Такие встречи планируется сделать регулярными.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился со студентами из региона, которые проходят обучение в университетах Москвы. Встреча состоялась в рамках Дня Пермского края на выставке-форуме «Россия». Помимо губернатора со студентами побеседовали представители региональных предприятий, а также руководители сообществ работающей молодежи, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам главы региона, сейчас важно понять, что нужно сделать для того, чтобы регион оставался привлекательным для молодого поколения, чтобы у начинающих специалистов были все условия для построения карьеры.

Сейчас Пермский край уже обладает большим промышленным и инновационным потенциалом. Кроме того, компании уделяют внимание социальной и молодежной политике для привлечения молодых специалистов.

Подобные встречи с молодежью планируется проводить регулярно. Причем не только в Москве, но и в других городах, куда отправляются учиться молодые люди из Пермского края. Руководитель Агентства по делам молодежи Прикамья Юлия Баландина пояснила, что встречи нужны для того, чтобы пермяки не теряли связь с регионом. Важно, чтобы они участвовали в жизни края в плане рабочих проектов или в плане туризма.

Краевые власти также проводят работу для увеличения контрольных цифр приема и бюджетных мест на специальности, которые наиболее интересны как студентам, так и экономике региона.

Сейчас улучшается и общий показатель комфорта жизни в регионе. В рамках 300-летия в краевой столице проведено благоустройство центральных улиц и общественных пространств.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве — там представлены все субъекты РФ, а также крупные предприятия, федеральные структуры, общественные организации.

#Новости компаний
Подпишитесь
Краевой подрядчик создаст полигон для вывоза снега из центра Перми
Сегодня, 02:57
Пермякам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Сегодня, 03:44
Волна отравлений метадоном добралась до Москвы. Пострадала двухлетняя девочка
Сегодня, 03:20
Для съемок фильма во время новогодних каникул в Перми ищут локации и машины
Сегодня, 04:42
Пермякам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Сегодня, 03:44
За осень в Пермском крае под лёд провалилось и погибло семь человек
Вчера, 14:38