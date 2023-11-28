До 1 декабря пермяки должны заплатить имущественные налоги

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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В пятницу, 1 декабря, истекает срок для оплаты физическими лицами имущественных налогов, в том числе земельного налога и налога на имущество, начисленных за 2022 год. Об этом напоминают в департаменте земельных отношений администрации Перми.
Имущественные налоги уплачиваются собственниками на основании полученных налоговых уведомлений. Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» получили свои налоговые уведомления в электронном виде.
Налогоплательщики, которые не получили уведомления, могут заказать его дубликат, обратившись с заявлением в любой налоговый орган или МФЦ, либо направить обращение через интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России», напоминают в ведомстве.
Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков, платежные терминалы и онлайн-сервисы банков-партнеров ФНС России.