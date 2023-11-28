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Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Экс-чиновника в Пермском крае будут судить за починку машины за счет бюджетных денег

Экс-чиновника в Пермском крае будут судить за починку машины за счет бюджетных денег

28 ноября 2023, 03:05
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина отдал государственные деньги за услуги автосервиса.

В Нытвенском районе будут судить бывшего и. о. директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство». Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).

Пресс-служба прокуратуры Пермского края отмечает, что преступление было выявлено после проверки — обнаружен факт необоснованных затрат денег на ремонт автомобиля. По версии следствия, мужчина за счет бюджетных средств учреждения отремонтировал личный автомобиль ВАЗ-2114 в одном из городских автосервисов. Ущерб составил 26,8 тыс. рублей.

В ближайшее время дело должны рассмотреть в суде.

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#Пермь#Слуги народа#Прокуратура#Нытва
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