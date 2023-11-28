Экс-чиновника в Пермском крае будут судить за починку машины за счет бюджетных денег

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Нытвенском районе будут судить бывшего и. о. директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство». Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).
Пресс-служба прокуратуры Пермского края отмечает, что преступление было выявлено после проверки — обнаружен факт необоснованных затрат денег на ремонт автомобиля. По версии следствия, мужчина за счет бюджетных средств учреждения отремонтировал личный автомобиль ВАЗ-2114 в одном из городских автосервисов. Ущерб составил 26,8 тыс. рублей.
В ближайшее время дело должны рассмотреть в суде.