Экс-топ-менеджер «Аптеки от склада» создал свой маркетплейс

«Склад здоровья», который, как пояснил Якушев изданию, никак не связан с «Аптекой от склада», был учрежден в октябре 2023 года. На данный момент компания не получила разрешение на дистанционную торговлю. Пока у «Склада здоровья» единственный партнер — «Планета здоровья». Иван Якушев говорит, что ведется работа по подключению других аптек.