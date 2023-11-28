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Экс-топ-менеджер «Аптеки от склада» создал свой маркетплейс

Экс-топ-менеджер «Аптеки от склада» создал свой маркетплейс

28 ноября 2023, 07:03
«Склад здоровья» также будет торговать лекарствами.

Бывший технический директор пермской сети «Аптека от склада» Иван Якушев выкупил интернет-домен компании. На ее базе уже создан новый маркетплейс «Склад здоровья», сообщает «Коммерсант-Прикамья».

«Склад здоровья», который, как пояснил Якушев изданию, никак не связан с «Аптекой от склада», был учрежден в октябре 2023 года. На данный момент компания не получила разрешение на дистанционную торговлю. Пока у «Склада здоровья» единственный партнер — «Планета здоровья». Иван Якушев говорит, что ведется работа по подключению других аптек.

Точки сети «Аптека от склада», учрежденной Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым, стали массово закрываться в октябре 2023 года. Тогда же началась процедура банкротства единственного дистрибьютора сети — компании «Годовалов». На собственное банкротство в ноябре подали сами предприниматели — основатели компании Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Сумма требований к ним, по данным суда, составляет 4,27 млрд и 4,18 млрд рублей соответственно.

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#Экономика#Банкротство#Банкрот#Аптеки#Аптекарские склады
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