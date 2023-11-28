Фестиваль медиаискусства «Просвет» пройдет 9 и 10 декабря

«Мы завершаем многомесячную работу с художниками, многие произведения создаются специально для „Просвета“, это будут мировые премьеры. К нам присоединились студии, чьи работы уже были оценены пермскими зрителями, а также привозим новых для фестиваля участников. Программа будет интересна разным поколениям: от спокойного путешествия в цифровые миры до вечернего концерта», — отмечает продюсер «Просвета», руководитель креативного агентства GS team Андрей Михайловский.