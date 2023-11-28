Фестиваль медиаискусства «Просвет» пройдет 9 и 10 декабря

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Определены даты проведения фестиваля медиаискусства «Просвет» — он состоится 9 и 10 декабря. Впервые все площадки расположатся в шаговой доступности друг от друга и образуют фестивальный кластер. Помимо инсталляций, гости фестиваля побывают на концерте и образовательной программе. В 2023 году «Просвет» стал частью линейки событий 300-летия Перми и пройдёт впервые после двухлетнего перерыва.
Площадками фестиваля станут музей «Россия — моя история» (Речной вокзал), «Завод Шпагина» и пространство перед ним. На них художники представят работы, посвященные главной идее «Просвета», — «Искусство будущего», где гости с помощью технологий становится полноценными участниками художественного замысла.
На Речном вокзале в течение двух дней будет работать мультимедиа-галерея — с помощью проекционного оборудования и светодиодных экранов художники создадут цифровые миры, рассказывающие об отношении культуры, человека и технологий.
По словам куратора и креативного директора «Просвета» Влада Александрова, такая галерея станет на время фестиваля самым большим подобным проектом в России.
— Участники представят работы, посвященные главной теме 2023 года — «Искусство будущего». Это будет рефлексия на те вызовы, которые возникают сегодня при соприкосновении искусства и технологий. Соотношение роли художника и ИИ, создание метавселенных, все большее погружение общества в цифровое пространство. Сделаем так, чтобы каждый зритель стал полноценным участником этой рефлексии.
Впервые за долгое время для свободного посещения будет открыта территория социокультурного пространства «Завод Шпагина», где разместятся часть инсталляций и пройдёт концерт. Также в «Точке кипения» заработает образовательная площадка.
Марина Илюхина, организатор фестиваля, директор Агентства новых технологий:
— На фестивале впервые появится кластер, в котором можно провести пару часов наедине с искусством, передвигаясь между Речным вокзалом и «Заводом Шпагина». Посещение «Просвета» будет интересно и семейной аудитории, и молодёжи, и начинающим пермским творцам, для которых мы разработали образовательную программу.
Полная программа, расписание работы образовательной площадки и время проведения концерта на «Заводе Шпагина» будут объявлены дополнительно.
«Мы завершаем многомесячную работу с художниками, многие произведения создаются специально для „Просвета“, это будут мировые премьеры. К нам присоединились студии, чьи работы уже были оценены пермскими зрителями, а также привозим новых для фестиваля участников. Программа будет интересна разным поколениям: от спокойного путешествия в цифровые миры до вечернего концерта», — отмечает продюсер «Просвета», руководитель креативного агентства GS team Андрей Михайловский.
Фестиваль медиаискусства «Просвет» проводит АНО «Агентство новых технологий», авторы — руководитель GS Team Андрей Михайловский, а также куратор и креативный директор Влад Александров.