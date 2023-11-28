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Глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

28 ноября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет, прививки могут предотвратить развитие осложнений, заболеваемость коронавирусом увеличилась на 32,8%, новый штамм коронавируса не вызывает значимых изменений.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России был объявлен Главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Она отметила, что количество заболевших значительно возросло во всех возрастных группах. Как показывают данные, почти 75 миллионов граждан России были привиты от гриппа, пишет ridus.ru.

Попова подчеркнула, что прививки являются эффективным способом предотвращения заболевания и осложнений, особенно для людей с ослабленной иммунной системой, пожилых людей, детей и беременных женщин.

В добавок к этому, заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 32,8%. За этот период было зарегистрировано более 79 тысяч случаев заболевания.

Ранее Анна Попова сообщала, что в текущем сезоне Роспотребнадзор не требует и не рекомендует россиянам делать прививку от коронавируса. Вместе с тем, она призвала граждан сделать прививку от гриппа.

Недавно в Красноярске был обнаружен новый штамм коронавируса под названием «эрис», как сообщило местное управление Роспотребнадзора. Ведомство заверило, что с появлением нового штамма значительных изменений в ходе заболевания COVID-19 не ожидается.

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