Глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России был объявлен Главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Она отметила, что количество заболевших значительно возросло во всех возрастных группах. Как показывают данные, почти 75 миллионов граждан России были привиты от гриппа, пишет ridus.ru.