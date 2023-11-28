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Андрей Родыгин сохранил пост главы Кизеловского округа

Главой Кизеловского округа второй раз подряд стал Андрей Родыгин

28 ноября 2023, 10:31
Фото: vk.com/glava_kizel

Андрей Родыгин сохранил пост главы Кизеловского округа

Он будет руководить округом в течение следующих пяти лет.
Сюжет
Выборы

Главой Кизеловского городского округа вновь стал Андрей Родыгин, который возглавлял округ с ноября 2018 года. По данным Telegram-канала «На местах», депутаты думы единогласно проголосовали за его кандидатуру. С Родыгином соперничал его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников.

Андрей Родыгин родился в 1981 году в Кизеле, окончил Уральский государственный горный университет по специальности горный инженер «Горные машины и оборудование». С 2008 по 2016 годы занимал должность начальника отдела градостроительства, архитектуры и развития инфраструктуры Кизеловского муниципального района.

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#Пермь#Выборы#Кизел
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