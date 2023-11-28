Главой Кизеловского округа второй раз подряд стал Андрей Родыгин

Главой Кизеловского городского округа вновь стал Андрей Родыгин, который возглавлял округ с ноября 2018 года. По данным Telegram-канала «На местах», депутаты думы единогласно проголосовали за его кандидатуру. С Родыгином соперничал его заместитель по развитию инфраструктуры и ЖКХ Игорь Пихтовников.