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Из аварийного дома в Перми выехало почтовое отделение

Из аварийного дома в Перми выехало почтовое отделение

28 ноября 2023, 05:11
Фото: администрация Перми
Режим чрезвычайной ситуации для дома по Карпинского, 56 объявлен на прошлой неделе.

Почтовое отделение №614022 в Перми выехало из аварийного дома по ул. Капинского, 56 и временно размещено по адресу ул. Норильская, 7. Об этом со ссылкой на Управление почтовой службы по Пермскому краю сообщает «Новый компаньон».

Как отмечает издание, почтальоны, как и прежде, доставляют клиентам свежую прессу, корреспонденцию, пенсии и пособия на дом. Переезд отделения начался ещё на прошлой неделе.

«Как только мы подберем подходящее помещение, почтовое отделение 614022 возобновит работу по новому адресу», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

В Перми c 23 ноября введён режим чрезвычайной ситуации в отношении домов на улице Карпинского, 56 и 58.

Состоялось внеплановое заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В связи с ухудшением состояния жилого дома №56 и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание.

Дом был обследован оперативной группой по предупреждению чрезвычайных ситуаций Индустриального района при участии эксперта доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Константина Южакова. В ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения конструкции здания: наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, в местах общего пользования следы протечек, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части, многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий, наличие плесени на внутренних стенах, многочисленные щели, пробоины в кровле.

Учитывая, что в доме по улице Карпинского, 56 всё ещё проживают люди, оперативно организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района по улице Мира, 15. Затем жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная» по улице 9 Мая, 21. Как сообщают в мэрии, 12 жителям аварийного дома предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.

В ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.

Двухэтажный дом по улице Карпинского, 56 признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы дом не вошёл.

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#Происшествия#Пермь#Аварийный дом#Аварийный фонд
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