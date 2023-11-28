Из аварийного дома в Перми выехало почтовое отделение

Учитывая, что в доме по улице Карпинского, 56 всё ещё проживают люди, оперативно организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района по улице Мира, 15. Затем жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная» по улице 9 Мая, 21. Как сообщают в мэрии, 12 жителям аварийного дома предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.