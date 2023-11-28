Компания «БАС» и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

Все договоренности ООО «БАС», заключенные в Уфе, соответствуют основной теме форума — прогноз на «послезавтра», который будет представлен участниками из различных стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана. В свою очередь, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил: «Многие тренды формируются уже сегодня, принимая какое-то решение сегодня, мы становимся свидетелями процессов, результаты которых будут данностью в мире и в России в 2050 году».