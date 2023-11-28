Компания «БАС» и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Документ подписали глава компании «БАС» Алексей Варятченко и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.
Издание пишет, что в рамках заключенного соглашения предусматриваются партнерские отношения и взаимовыгодная деятельность в сфере эффективной интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство, поддержка и реализация инициатив, проектов и профильных программ, пишет mkset.ru.
Алексей Варятченко отметил, что ООО «БАС» заинтересовано в совместном развитии отрасли в Башкортостане и готово предложить лучшие технологические решения.
Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев заявил, что в регионе планируется создание единого регоператора, который будет предоставлять услуги с помощью беспилотных воздушных судов по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг. В лице ООО «БАС» Башкортостан приобрел сильного партнера для внедрения в регионе беспилотных технологий.
Гендиректор ООО «БАС» также стал участником пленарного заседания «Послезавтра глазами бизнеса», которое открыло деловую программу XVI Международной недели бизнеса. Он провел ряд встреч с руководителями производственных предприятий региона, ознакомился с их продукцией и рассказал о перспективах развития молодой, но быстро развивающейся отрасли беспилотных авиасистем.
Все договоренности ООО «БАС», заключенные в Уфе, соответствуют основной теме форума — прогноз на «послезавтра», который будет представлен участниками из различных стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана. В свою очередь, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил: «Многие тренды формируются уже сегодня, принимая какое-то решение сегодня, мы становимся свидетелями процессов, результаты которых будут данностью в мире и в России в 2050 году».