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Курьер мошенников из Пермского края потратил 100 тысяч в стриптиз-клубе после аферы

Курьер мошенников из Пермского края потратил 100 тысяч в стриптиз-клубе после аферы

28 ноября 2023, 05:46
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Парень не стал переводить деньги своим кураторам.

В Пермском крае задержали курьера мошенников, который забрал деньги у 72-летней пенсионерки. Пострадавшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила девушка, которая представилась дочерью.

Она пояснила, что якобы попала в ДТП по своей вине и нужны деньги. Пенсионерка не уточняла подробности, а решила помочь родственнице. Через 25 минут после звонка на пороге появился курьер, который забрал 174 тыс. рублей. Пострадавшая позже сама позвонила дочери и выяснила, что ее обманули, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

20-летний курьер из Чайковского нашел работу в социальных сетях. Он должен был перевести на счета мошенников деньги, оставив себе часть из них в качестве зарплаты. После возвращения в Чайковский злоумышленник пошел в стриптиз-клуб, где потратил около 100 тыс. рублей, забранных у пенсионерки.

После клуба курьер поехал домой на такси, где забыл свой телефон. Имущество таксист передал полицейским. Злоумышленник сам пришел к полицейским за телефоном. Он не подозревал, что будет задержан по подозрению в мошенничестве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
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