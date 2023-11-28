Курьер мошенников из Пермского края потратил 100 тысяч в стриптиз-клубе после аферы

Она пояснила, что якобы попала в ДТП по своей вине и нужны деньги. Пенсионерка не уточняла подробности, а решила помочь родственнице. Через 25 минут после звонка на пороге появился курьер, который забрал 174 тыс. рублей. Пострадавшая позже сама позвонила дочери и выяснила, что ее обманули, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.