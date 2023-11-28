Малый и средний бизнес оформил льготных кредитов на общую сумму в 90 млрд рублей

Для малых и средних предприятий из приоритетных отраслей предусмотрены кредиты по программе льготного финансирования на инвестиционные цели суммой от 50 миллионов до двух миллиардов рублей. Кредит предоставляют на срок до 10 лет, из которых льготный период составляет пять лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем в течение двух лет применяется ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Льготную программу инвестиционного кредитования «ПСК+1764» выполняют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Куратором проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.