Малый и средний бизнес оформил льготных кредитов на общую сумму в 90 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Известно, что данная программа осуществляется за счет объединения программы «1764» Минэкономразвития, ПСК Банка России и Корпорации МСП. За это время ею воспользовались более 950 предприятий, пишет ТАСС.
«Несмотря на рост ключевой ставки, в программе „ПСК+1764“ сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных сферах: обрабатывающем производстве, логистике, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной, научной и технической деятельности», — пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В целом известно, что в 2023 году программу льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса наиболее успешно выполняют в Москве (за 10 месяцев перечислено 6,6 миллиарда рублей), Республике Татарстан (5,9 миллиарда), Московской области (4,7 миллиарда), Приморском крае (4,6 миллиарда), Свердловской области (4,14 миллиарда). В первую десятку также включили Санкт-Петербург и Новосибирскую область (4,13 миллиарда и 4,12 миллиарда соответственно), Челябинскую область (3,7 миллиарда), Пермский край (3,7 миллиарда), Белгородскую область (2,8 миллиарда рублей).
«За 10 месяцев 2023 года по программе „ПСК+1764“ активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, поддержку в данной отрасли на сумму более 53 миллиардов рублей получили 670 компаний. Еще почти 26,6 миллиарда рублей перечислено на проекты для 162 предприятий из сферы транспортировки и хранения. 109 компаний из сферы гостиничного бизнеса сумели привлечь инвестиционные кредиты общей суммой 11,4 миллиарда рублей, а миллиард рублей получили предприятия, которые ведут научно-техническую деятельность, рассказал Исаевич.
Для малых и средних предприятий из приоритетных отраслей предусмотрены кредиты по программе льготного финансирования на инвестиционные цели суммой от 50 миллионов до двух миллиардов рублей. Кредит предоставляют на срок до 10 лет, из которых льготный период составляет пять лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем в течение двух лет применяется ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Льготную программу инвестиционного кредитования «ПСК+1764» выполняют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Куратором проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.