На 85-м году жизни скончался экс-глава Губахи Геннадий Мишустин

Геннадий Мишустин родился в 1939 году в городе Артемово Донецкой области. В Губаху он приехал в 1973 году и работал на химическом заводе. В 1978 году его избрали председателем горисполкома. Затем, в ходе реформирования местных органов власти, он стал главой администрации Губахи. В 2004 году Геннадий Мишустин ушел на заслуженный отдых. В марте 2009 года его избрали депутатом земского собрания Губахинского муниципального района, а затем — председателем земского собрания.