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На 85-м году жизни скончался экс-глава Губахи Геннадий Мишустин

На 85-м году жизни скончался экс-глава Губахи Геннадий Мишустин

28 ноября 2023, 13:24
Фото: Николай Лазейкин / VK
Прощание с Геннадием Мишустиным пройдет в Перми 1 декабря.

На 85-м году ушел из жизни экс-глава Губахи Геннадий Мишустин. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил глава Губахинского округа Николай Лазейкин.

«Геннадий Иванович проявил себя грамотным руководителем местного самоуправления, хорошо владеющим вопросами финансовой и бюджетной политики, оперативно принимающим верные управленческие решения», — написал чиновник.

Геннадий Мишустин родился в 1939 году в городе Артемово Донецкой области. В Губаху он приехал в 1973 году и работал на химическом заводе. В 1978 году его избрали председателем горисполкома. Затем, в ходе реформирования местных органов власти, он стал главой администрации Губахи. В 2004 году Геннадий Мишустин ушел на заслуженный отдых. В марте 2009 года его избрали депутатом земского собрания Губахинского муниципального района, а затем — председателем земского собрания.

Прощание с бывшим главой Губахи пройдет 1 декабря в Перми, на ул. Старцева, 61, в большом ритуальном зале. Начало в 13:00.

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