На СВО был убит 40-летний военный из Пермского края

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Чиновники рассказали о гибели еще одного жителя Пермского края на специальной военной операции. Андрей Силуков был убит 14 ноября. Прощание с военным состоится 28 ноября в селе Большая Соснова.
Судя по странице в социальных сетях, Силукову было 40 лет. Дата отправки на СВО неизвестна, но, судя по всему, в сентябре он еще не отправился в армию.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших из Пермского края или из России неизвестно.