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На СВО был убит 40-летний военный Андрей Силуков из Пермского края

На СВО был убит 40-летний военный из Пермского края

28 ноября 2023, 04:10
Фото: vk.com/club182427418 / 1MI

На СВО был убит 40-летний военный Андрей Силуков из Пермского края

Прощание с мужчиной пройдет сегодня.

Чиновники рассказали о гибели еще одного жителя Пермского края на специальной военной операции. Андрей Силуков был убит 14 ноября. Прощание с военным состоится 28 ноября в селе Большая Соснова.

Судя по странице в социальных сетях, Силукову было 40 лет. Дата отправки на СВО неизвестна, но, судя по всему, в сентябре он еще не отправился в армию.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших из Пермского края или из России неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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