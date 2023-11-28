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В Перми второй день не могут найти 14-летнего школьника

Не вернулся домой. В Перми второй день не могут найти 14-летнего школьника

28 ноября 2023, 08:30
Фото: Properm.ru / «ПрикамьеПоиск»

В Перми второй день не могут найти 14-летнего школьника

Мальчика последний раз видели в понедельник днем.

В Перми пропал 14-летний школьник. Последний раз подростка видели 27 ноября — вечером он не вернулся домой. Он живет в Свердловском районе на улице Карла Модераха, сообщают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».

Приметы мальчика: рост 164 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в пуховик до колена черно-серого цвета, вязаную ярко-синюю шапку, темные джинсы и черные сапоги. При себе у него был черный рюкзак.

Если вы знаете, где находится подросток, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 342 204-49-04, 102.

UPD: школьника нашли живым.

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#Пермь#Детский мир
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