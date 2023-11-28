Не вернулся домой. В Перми второй день не могут найти 14-летнего школьника

Приметы мальчика: рост 164 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в пуховик до колена черно-серого цвета, вязаную ярко-синюю шапку, темные джинсы и черные сапоги. При себе у него был черный рюкзак.