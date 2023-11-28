Не вернулся домой. В Перми второй день не могут найти 14-летнего школьника

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Перми пропал 14-летний школьник. Последний раз подростка видели 27 ноября — вечером он не вернулся домой. Он живет в Свердловском районе на улице Карла Модераха, сообщают волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
Приметы мальчика: рост 164 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в пуховик до колена черно-серого цвета, вязаную ярко-синюю шапку, темные джинсы и черные сапоги. При себе у него был черный рюкзак.
Если вы знаете, где находится подросток, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 342 204-49-04, 102.
UPD: школьника нашли живым.